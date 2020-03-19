Правительство России утвердило перечень медицинских изделий, которые подлежат особому порядку госрегистрации. Соответствующий документ в четверг, 19 марта, опубликован на сайте кабмина.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский Ухань. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 225 647 человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9278 человек. В России к настоящему моменту зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом. Одна из пациенток московской больницы скончалась. По данным оперативного штаба, причиной ее гибели стал оторвавшийся тромб.