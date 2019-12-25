Траулер «Петр I» установил в России новый рекорд по вылову рыбы одним судном в течение одного года, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«В плане добычи есть и рекорд в этом году. Он зарегистрирован как рекорд вылова одним судном за один календарный год. Рекорд побит, «Петр I» еще продолжает работать, но уже выловил более 85 тысяч тонн. Я думаю, конечно, по итогам года мы представим экипаж к наградам, будем смотреть, к каким. Кого-то — к ведомственным, кого-то — наверное, будем планировать и к государственным наградам представлять», — сказал Шестаков в среду.

Согласно сайту дальневосточной "Сигма Марин Технолоджи", МРКТ "Петр I" входит в состав флота этой компании и ведет промысел в районе Южных Курил и в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане.

По данным Росрыболовства, в текущем году судно выловило 85,7 тысячи тонн водных биоресурсов, включая 35,3 тысячи тонн сардины иваси, 26,1 тысячи тонн минтая и 17,7 тысячи тонн скумбрии.

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