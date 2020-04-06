Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в понедельник, 6 апреля.

Также в списке медицинских изделий, на оборот которых установлены такие ограничения, —фильтрующие респираторы, марля, комплекты защитной одежды для сотрудников медицинских организаций.

Постановление вступает в силе со дня его опубликования и действует в течение 90 календарных дней.

Контролем исполнения постановления займутся органы исполнительной власти, чья компетенция связана со сферой промышленной политики и торговой деятельности, с еженедельным предоставлением отчетов в Министерство промышленности и торговли России.

Несоблюдение этих ограничений является нарушением санитарно-противоэпидемических мероприятий и влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.