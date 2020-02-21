Правительство России упразднило 3621 нормативный акт советского времени, в их числе — постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам производств с вредными условиями труда, сообщает «Парламентская газета». Постановление об упразднении вступает в силу 21 февраля.

Норма, предусматривающая бесплатную выдачу кисломолочных продуктов, существует и в современном законодательстве (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 года о выдаче работникам с вредными условиями труда молока или других пищевых продуктов).

В частности, сотрудникам производств антибиотиков бесплатно выдают кисломолочные продукты с пробиотиками. А людям, работа которых связана с неорганическими соединениями цветных металлов, дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе желе, джемов, мармеладов и др.

Отмена советского постановления на существующую норму не повлияет.

Согласно советскому постановлению, бесплатная выдача 1,5 л молока за одну смену полагалась людям, занятым на работах с вредными условиями труда. В исключительных случаях по медицинским показаниям его можно было заменить кисломолочными продуктами, однако существовал запрет на то, чтобы выплачивать вместо молока деньги.

12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании утратившими силу более 3,5 тыс. правовых актов СССР.

13 января Дмитрий Медведев, который на тот момент возглавлял российское правительство, подписал указ о признании утратившими силу 1259 правительственных актов РСФСР и РФ за период с 1917 по 2002 год. 23 ноября прошлого года года он заявлял, что ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет.