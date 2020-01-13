Россияне стали меньше покупать майонез в предновогодний период. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос среди участников рынка розничной торговли.

Так, в онлайн-магазине «Утконос» рассказали, что продажи продукта упали на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отметили, что изначально прогнозировали падение спроса.

В торговой сети Auchan рассказали, что вместе с майонезом упал спрос на соленья. Однако спрос на красную рыбу вырос на 23%, а на икру — на 30%.

На платформе perekrestok.ru продажи майонеза и крабовых палочек сократились на 20% по сравнению с аналогичным сезоном 2018 года.

По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни. Аналитики рассказали, что покупатели в два раза чаще приобретали греческий йогурт в качестве диетического соуса к новогодним блюдам.

При этом некоторых производителей снижение спроса не коснулось. Так, «Эссен Продакшн АГ», который занимается производством майонеза «Махеевъ», отметил, что объем продаж в декабре соответствовал уровню прошлого — 16 тыс. т.

В декабре стали известны регионы с самыми большими тратами на еду. По данным исследования, больше всего на продукты питания тратят жители Ингушетии, меньше всего доля расходов в Татарстане.