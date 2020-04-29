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Более 50% пациентов в РФ с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают, сообщил в среду завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. ё

«Результаты самые разные. В США — там самая страшная цифра была на прошлой неделе — 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%», — сказал он на пресс-конференции «Чего мы не знаем о COVID-19».

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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