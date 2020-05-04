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За последние сутки в России умерли 76 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, за весь период скончались 1356 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За прошлые сутки в стране умерли 58 человек с коронавирусом, днем ранее — 57 пациентов.

Как сообщал «Рамблер», Россия занимает седьмое место по количеству выявленных случаев коронавируса, но при этом показатели смертности таких пациентов в стране ниже, чем у других государств из топ-10. Так, в Турции, которая занимает восьмое место со 126 тысячами выявленных пациентов, скончались 3 397 человек, а в Бразилии (девятое место, 101,8 тысячи зараженных) умер 7051 пациент.

За последние сутки в России выявили еще 10 581 пациента с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 145 268 пациентов, 18 095 из них выздоровели.

Накануне прирост пациентов в стране составлял 10 633 человека, за день до этого — 9623, еще днем ранее — 7933.

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