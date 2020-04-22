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Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский умер в Москве. Он лечил больных с коронавирусом.

Температура у мужчины поднялась 10 апреля. Тогда он самоизолировался, но 15 апреля появились новые симптомы COVID-19: тошнота, слабость и кашель, передаёт МК. В результате медик вызвал скорую помощь, врачи которой доставили его в родной госпиталь.

Спустя два дня его перевели в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако врачам не удалось спасти Старинского.

В ближайшее время у его жены, дочери и сына возьмут анализ на коронавирус.

Ранее, как писал NEWS.ru, в министерстве здравоохранения заявили, что в России пик заболеваемости COVID-19 пока не пройден. При этом и взрывного роста количества новых случаев инфицирования не зафиксировано.

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