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Мужчина с диагнозом коронавирус скончался в Оренбурге, причина смерти устанавливается. Об этом сообщают РИА Новости.

У жителя Бузулука были хронические заболевания. Известно, что он был первым заболевшим в области. Мужчина путешествовал по европейским странам и через Самару на своем автомобиле вернулся в город. Через несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к медика, те, в свою очередь, диагностировали коронавирус.

«Дышал с трудом, не мог ничего делать»

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 28 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы.

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