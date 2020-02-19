Министерство экономического развития РФ снизило ожидания по численности населения страны на 2020 год с 147 млн до 146,8 млн человек, на 2021 год — с 147,3 млн до 147 млн человек, на 2022 год — с 147,7 млн до 147,2 млн человек. Прогноз с обновленными данными был представлен Госдуме вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС 19 февраля

Новый прогноз также установил новые цифры для 2023 и 2024 года: ожидаемая численность населения РФ понизилась с 148,2 млн до 147,4 млн человек и с 148,7 млн до 147,5 млн человек соответственно.

О причинах ухудшения прогноза не сообщается.

30 января президент России Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны. Отмечается, что с 1990 года в 16 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) без учета Москвы и области численность населения сократилась на рекордные 3,3 млн человек.