Рост запросов на удаленную работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса по подбору персонала Работа.ру.

«‎Рынок труда переживает свою трансформацию с молниеносной скоростью, и он уже не будет прежним. <…> Удаленная работа доступна для большого количества профессий и может стабилизировать финансовое положение уже сейчас. Многие люди не подозревают, что могут продолжить работать, не выходя из дома», — отметил директор по продукту сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Алексей Захаров.

Специалисты сервиса отметили, что в марте по всей России число вакансий с удаленной работой увеличилось на 71% по сравнению с февралем. В Москве этот показатель вырос на 25%. Вместе с тем количество резюме на удаленную работу стало больше на 220%.

В связи с этим сервис Работа.ру запустил отдельный проект doma.rabota.ru по поиску именно удаленной работы. За две недели количество вакансий с работой из дома на Работа.ру достигло более 5,6 тыс. Больше всего вакансий (74%) с удаленной работой открыто в сфере образования, в области продаж (14%), по 6% вакансий опубликовано для профессионалов в HR и маркетинге.

Специалисты по подбору персонала онлайн-школы английского языка Skyeng выделили ряд преимуществ найма сотрудников на удаленке. Прежде всего, в этом случае подбор сотрудника идет быстрее, а также есть возможность уместить все этапы собеседований в день или два.

«Благодаря такому сайту у соискателя может быть гарантия, что он найдет работу своей мечты, а у работодателя снизится конкуренция для соискателей», — отметила руководителя отдела найма онлайн Skyeng Серафима Шумеева. По ее словам, польза нового ресурса Работа.ру очевидна.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.