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Более 64 тысяч человек в России не могут самоизолироваться во время пандемии коронавируса, поскольку им негде жить. Об этом пишут «Известия».

В условиях распространения коронавируса бездомные оказались еще одной уязвимой категорией населения. Как считают российские чиновники, в стране необходимо перенять практику «европейских отелей для бездомных» и выделить отдельные помещения под карантин для них.

Однако, как пишет издание, за границей из-за таких мер люди не стали чувствовать себя более защищенными, поскольку в специальные центры невозможно попасть, если нет симптомов, а полиция штрафует за нарушение приказа самоизолироваться.

«У нас есть около 500 масок для раздачи. Это мало, конечно, но, если кто-то просит, то мы выдаем», — рассказал руководитель православной службы «Милосердие» Роман Скоросов.

Однако, как пишет издание, зачастую люди отказываются от масок. Бездомных с подозрением на коронавирус в центре не встречали. Всех, кто чувствует себя плохо, отправляют к фельдшеру.

Сейчас в связи с обстановкой и требованиями Роспотребназдора бездомных пропускают в помещение маленькими группами, чтобы внутри было не больше 20-30 человек одновременно, остальным приходиться ждать своей очереди.

«Раньше было примерно по 60 человек. В день через нас проходят около 100-150 бездомных», — пояснил Скоросов.

В пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы пояснили, что в городе работают мобильная служба помощи бездомным и Центр социальной адаптации. Бездомным каждый день измеряют температуру в этих организациях, выдают антисептики.

По мнению члена комитета Госдумы по здравоохранению Бориса Менделевича, необходимо проработать отдельный план по защите бездомных от коронавируса. Например, отвести под самоизоляцию этих граждан отдельные приюты или центры.

Однако, как считает издание, обеспечить условия для всех бездомных невозможно, поскольку их слишком много — более 64 тысяч.

Ранее бездомных американского города Анкоридж изолировали на катках из-за коронавируса. Городские власти предприняли этот шаг, чтобы сдержать пандемию коронавирусной инфекции среди людей, живущих на улицах.

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