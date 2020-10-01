Российское представительство компании Kia сообщило о старте продаж обновленного седан Rio, производство которого началось в сентябре на заводе компании в Санкт-Петербурге.

«Самая популярная на российском рынке модель иностранной марки сохранила все свои лучшие качества, при этом получила более современный дизайн и передовое, одно из лучших в своем сегменте, оснащение на основе изучения мнений российских клиентов. Обновленный Rio ориентирован на широкую аудиторию покупателей — как тех, кто выбирает себе первый автомобиль, так и уже хорошо знакомых с брендом Kia», — отметили в компании.

Ранее стало известно, что обновленный Rio предложат в семи комплектациях с теми же бензиновыми «атмосферниками» объемом 1,4 и 1,6 литра и мощностью 100 и 123 лошадиные силы соответственно, которые сочетаются с «механикой» или автоматической коробкой передач. Адаптация для России предусматривает увеличение дорожного просвета до 160 миллиметров, установку более емкого аккумулятора, а также антикоррозийную обработку.

В базовой комплектации Classic автомобиль стоит от 814,9 тыс. рублей без учета скидок (на 5 тыс. больше, чем нынешняя версия Rio). В этой версии седан получил боковые зеркала с подогревом и электроприводом, систему контроля давления в шинах, кондиционер, регулировку водительского кресла по высоте и передними электростеклоподъемниками. В оснащение машин более дорогих комплектаций входят климат-контроль, подогрев лобового стекла, светодиодные фонари и мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В топовом исполнении Premium стоимостью от 1,17 млн рублей покупателям будут доступны машины со светодиодными фары с функцией подсветки поворотов, сиденья, отделанные искусственной кожей, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и передние парктроники.

View this post on Instagram Реализовать свои желания – легко! Новый Kia Rio с 1 октября в дилерских центрах. A post shared by Kia Motors Russia & CIS (@kiamotorsrussia) on Sep 22, 2020 at 7:30am PDT

«Разработкой облика обновленного Rio занимался вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон, известный своими прогрессивными проектами для европейский автобрендов. Работы шли в тесном сотрудничестве с региональной штаб-квартирой Kia Motors в России. Rio сохранил свои основные и полюбившиеся многим черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. Плавные линии еще более эмоционально сочетаются с резкими гранями, детали проработаны смелее и агрессивнее. В целом автомобиль внешне стал более спортивным и «собранным», при этом каждый элемент в его облике максимально функционален», — отмечали ранее в компании.

Передний и задний бамперы седана стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора получила обновленные очертания и визуально объединена с блоком фар, которые также заметно изменились. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.