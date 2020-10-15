Российское представительство компании Kia объявило о начале продаж обновленного кроссовера Kia Sorento, производство которого началось на заводе «Автотор» в Калининграде в конце августа.

Напомним, кроссовер Sorento построен на новой платформе N3, что позволило сделать автомобиль одним из самых просторных в своем классе кроссоверов, доступных, в том числе, и в семиместном исполнении.

В России кроссовер предложат с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатым «автоматом». Также покупателям будут доступны машины с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 199 лошадиных сил. Такие автомобили получат восьмидиапазонную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Автомобиль предлагается в передне- и полноприводных версиях.

View this post on Instagram Середина осени будет отмечена знаменательным событием, встречаем новый Kia Sorento во всех дилерских центрах 15 октября! ⠀ Флагманский кроссовер будет доступен в 8 комплектациях по цене от 2 149 900 до 3 149 900 рублей. A post shared by Kia Motors Russia & CIS (@kiamotorsrussia) on Oct 6, 2020 at 11:00am PDT

На российском рынке кроссовер будет доступен в версиях Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Базовая стоимость самой доступной комплектации Sorento составляет 2,15 млн рублей. Самая дорогая версия стоит от 3,22 млн рублей.

Стандартное оснащение этой модели включает светодиодные фары, систему курсовой устойчивости, ассистента торможения, ассистентов при старте на подъёме и на спуске, интегрированную систему активного управления, а также функцию напоминания о пассажирах на заднем ряду, пишет Motor.ru.