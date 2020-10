View this post on Instagram

Середина осени будет отмечена знаменательным событием, встречаем новый Kia Sorento во всех дилерских центрах 15 октября! ⠀ Флагманский кроссовер будет доступен в 8 комплектациях по цене от 2 149 900 до 3 149 900 рублей.