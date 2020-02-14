Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол». Об этом сообщили в пятницу, 14 февраля, в Российской самолетостроительной корпорации АО «РСК «МиГ», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

На заводе изготовят семь отсеков фюзеляжа пассажирского лайнера, передает RT. После этого их передадут для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов также принимают участие серийные заводы «Авиастар-СП» в Ульяновске и «ВАСО» в Воронеже. Завершающая сборка будет проходить на Луховицком авиационном заводе имени Павла Андреевича Воронина.

Гендиректор корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко рассказал, что в 2019 году в подготовку производства к исполнению программы Ил-114 было инвестировано более 400 млн рублей.

«Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса — одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня», — цитирует заявление телеканал «Звезда».

В рамках программы строительства самолета на Нижегородском авиационном заводе «Сокол» была произведена реконструкция корпуса по сборке отсеков фюзеляжа и сделана комплексная подготовка участка стыковки отсеков фюзеляжа на базе ЛАЗ имени Воронина.

Проект гражданского Ил-114-300 будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий, которые позволяют осуществлять работу по бесчертежной системе — в едином информационном пространстве.

Ил-114 предназначен для местных воздушных линий. Самолет рассчитан на 60 пассажиров, сообщает НСН. Его экипаж состоит из командира и второго пилота. Он заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Серийные поставки самолета планируют начать в 2023 году.

22 января сообщалось, что первые турбореактивные двигатели ПД-14 российского производства для перспективного российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирский самолета МС-21 доставлены на Иркутский авиазавод.