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За последние сутки в России выявили 5642 зараженных коронавирусом, у 45,5 процента из них нет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне у 45,3 процента новых пациентов с COVID-19 не нашли симптомов заболевания.

Как сообщал «Рамблер», глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что за последнюю неделю доля бессимптомных людей с коронавирусом в Москве выросла с 40 до 60 процентов.

По данным главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, в целом 45 процентов россиян переносят COVID-19 без симптомов, у 30 процентов пациентов легкие проявления болезни, у примерно 20 процентов — тяжелые.

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