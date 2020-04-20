В России в условиях ограничений на передвижение по городу появился новый бизнес — продавец на сервисе Youla предлагает автовладельцам и тем, кто продолжает работу на транспорте, заказать наклейки с QR-кодом, который выдается при оформлении разрешающего передвижение пропуска. Объявление появилось на сайте 19 апреля.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве мэр города Сергей Собянин анонсировал 13 апреля введение электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно, выявлением нарушителей занимаются сотрудники полиции.

18 апреля пропускной режим был ужесточен: мэр заявил, что с 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, а при оформлении цифрового пропуска небходимо указывать индивидуальный номер проездного, в ином случае он не сработает.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране с начала пандемии заболел 47 121 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 76 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86).

В общей сложности в стране зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.