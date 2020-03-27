В России продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в исследовании фискальной платформы «Такском» о продажах средств личной гигиены в первые недели марта, которое появилось в распоряжении RT в пятницу, 27 марта.

Всего проанализировали выше 17 млрд кассовых чеков.

Спрос на туалетную бумагу наблюдается с начала года — продажи этого товара в марте в сравнении с январем выросли на 27%.

В среднем туалетная бумага стоила в марте 53 рубля, что на 7% выше, чем в январе.

Также с начала года на 46% увеличились продажи влажных салфеток, но средняя цена на них в марте упала на 2% по сравнению с январем.

Продажи мыла в марте выросли по сравнению с январем на 46%, при этом средняя цена увеличилась только на 1%.

По данным аналитиков, по сравнению с началом года спрос вырос практически по всем категориям товаров личной гигиены. Например, продажи шампуня выросли на 28%, бальзама для волос на 20%, станков для бритья на 34%, а женских средств личной гигиены в среднем на 25%. Продажи зубной пасты увеличились на 17%, а ополаскивателя для рта на 33%.

Ранее, 21 марта, производитель туалетной бумаги Zewa группы компаний Essity сообщил, что рост спроса на потребительские товары превысил прогнозируемый на 30–40%.

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 25 марта, ведомство получило более 600 обращений от граждан о росте цен на туалетную бумагу, гречневую и другие крупы, на сахар-песок и ряд других категорий товаров.

Ажиотаж возник на фоне распространения коронавируса в мире. Австрийское издание Kurier со ссылкой на психолога из Университета Карнеги–Меллона в Питтсбурге Баруха Фишхоффа писало 16 марта, что повышенный спрос на товары возник из-за того, что люди ожидают долгого карантина. Также ажиотаж возникает из-за «цепной реакции» при виде покупателями пустых полок.