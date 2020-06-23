Российские спецподразделения получат парашютную систему «Штурм», позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, сейчас система проходит испытания, сообщил в интервью Mpravda.com советник генерального директора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

«Мы сейчас продолжаем заводские испытания и, надеюсь, в обозримой перспективе выйдем на государственные. Мы сделаем все, чтобы сроки завершения всех испытаний до начала поставок в войска были максимально короткими. Дело в том, что в ходе испытаний может потребоваться какая-то доработка, которая может быть сделана за час, а может за месяц, поэтому конкретнее не могу сказать. Прыгают наши специалисты, но система уже испытана в ходе учения с военного борта. Действующие военнослужащие пока не прыгали, так как система не принята на вооружение», — сказал Хурсевич.

По его словам, пока в мире никто ничего подобного не сделал. «Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолет, и, если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату», — пояснил Хурсевич.

Он добавил, что использование этой системы увеличит гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. «Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным на сайте разработчика, десантная парашютная система «Штурм» безранцевого типа позволит бойцам спецподразделений десантироваться с высоты 70-80 метров.