Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, главой штаба стала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщается на сайте правительства.

Заместителем главы штаба Мишустин назначил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, ответственным секретарем — замглавы аппарата правительства Ольгу Кривонос.

Также в состав команды вошли замглавы МВД Александр Горовой, глава Россельхознадзоре Сергей Данкверт, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, замглавы аппарата правительства Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Маргулов, замдиректора СВР Андрей Моряков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 132 человека, а общее число заболевших в Китае превысило 4,6 тысячи человек. Случаи заболевания вирусом выявили в Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Камбодже, Непале, Сингапуре, Саудовской Аравии, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Роспотребнадзор посоветовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай. В Минздраве заявили, что первые заболевшие в России могут появиться к середине февраля.

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