Правовой центр защиты журналистов создан в России по инициативе Союза журналистов, его презентация состоялась в рамках форума «Вся Россия» в Сочи, сообщается на сайте СЖР.

Презентация Правового центра защиты журналистов прошла в рамках диалоговой площадки с юристами Центра по актуальным темам в работе СМИ. Директором центра является глава юридического отдела СЖР Анна Белозерова.

«В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах — их настоящие помощники. Мы будем оказывать правовую помощь в виде консультаций, можем и предоставить действующих адвокатов, если дело дошло уже до суда», — цитирует слова Белозеровой сайт СЖР.

Организация, как заявила ее глава, будет также проводить семинары, посвященные тем или иным нормам законов, а также организовывать просветительскую деятельность и популяризировать правовую грамотность журналистов.