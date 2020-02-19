Кадровый резерв директоров школ и руководителей муниципальных органов управления образованием будет сформирован в России. Об этом сообщил в среду, 19 февраля, министр просвещения России Сергей Кравцов во время рабочего совещания в Карачаево-Черкесии.

«Вопрос, связанный с директорами школ, начальниками муниципальных органов управления образованием, — важнейшее звено в управлении системой образования», — цитирует Кравцова ТАСС.

Министр также указал на необходимость улучшения работы тех образовательных учреждений республики, где показатели успеваемости наиболее низкие. Кравцов призвал обратить внимание на работу с учениками, имеющими трудности разного характера в обучении. «Здесь не должно быть каких-то административных мер в отношении директоров и учителей школ, нужно оказать необходимую методическую поддержку», — подчеркнул чиновник.

В середине февраля 2020 года министр просвещения РФ отправился в поездку по регионам Северного Кавказа. 19 февраля в Карачаево-Черкессии он принял участие в открытии нового корпуса одной из крупнейших гимназий республики и организовал рабочее совещание по совершенствованию системы образования в регионе и подготовке к государственной итоговой аттестации.

22 января Кравцов заявил, что Россия не нуждается в революциях в сфере образования. Он сделал акцент на обеспечении преемственности и спокойного развития. Ключевыми задачами для министерства Кравцов назвал те, которые прозвучали в послании президента к Федеральному собранию, в майских указах и в нацпроектах.