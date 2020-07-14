Группа сенаторов предложила запретить лицам, сменившим пол, вступать в брак и усыновлять детей, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.

Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса России Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

Напомним, ранее правовед Талия Хабриева, комментируя поправки к Основному закону, посвященные защите материнства и детства, заявила, что поправки к Конституции не только гарантируют защиту интересов детей, и она поднимает ее на самый высокий уровень правового регулирования.