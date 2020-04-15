За первую неделю обязательной самоизоляции в России темпы роста продаж игристых вин стали снижаться, а водки — увеличиваться. Об этом 15 апреля пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании Nielsen.

Согласно выводам специалистов, в период с 30 марта по 5 апреля продажи игристых вин упали на 4%, а продажи водки выросли на 34%, пишет НСН.

В исследовании также говорится о том, что спрос на пиво вырос на четверть. Прирост продаж этого напитка достиг максимального значения с 23 по 29 марта и составил 25%, на следующей неделе он составил 25%, пишет RNS. При этом динамика продаж виски снизилась на 5%.

В начале апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что рост продаж водки с начала распространения коронавируса в России связан с нехваткой антисептиков в аптеках, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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