Число уголовных дел, возбужденных в России против бизнесменов, в 2019 году сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,8% — до 71 413, рассказал президент «Европейской Юридической Службы» (ЕЮС) Сергей Бекренев 18 декабря на форуме Trout & Partners.

«Сокращение числа уголовных дел связано с рекордным уменьшением производств по статьям «об экстремизме» — минус 59,8%, а также снизилось количество налоговых дел на 42,8%», — добавил эксперт.

В то же время в уходящем году был установлен рекорд по количеству возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Число таких дел достигло 268, а рост составил почти 29%.

По словам главы ЕЮС, рост числа новых уголовных дел был зафиксирован также в сфере коррупционных преступлений, которых стало больше на 3,4%, — свыше 21 тыс. дел.

15 декабря сообщалось, что бизнес-объединения направили в Минэкономразвития ряд предложений для повышения доверия бизнеса к правоохранительной системе. В частности, речь идет о создании отдельного органа для расследования экономических преступлений.