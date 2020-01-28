В 2019 году в России сократилось число убийств и изнасилований на 7,3% и 5,8% соответственно по сравнению с 2018 годом.

«В 2019 году снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 23 тыс. 224 до 21 тыс. 465) — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — сообщил портал правовой информации, передает РИА «Новости».

В 2019 году также зафиксировали снижение числа изнасилований и покушений на изнасилование на 5,8%, всего было зарегистрировано 3177 таких преступлений.

Вместе с тем выросло количество зафиксированных мошенничеств.

«Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 19,6% и составило 257 тыс. 187 преступлений», — отмечается в сообщении.

Самый большой рост подобных деяний отмечен в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае.

В понедельник сообщалось, что число мошенничеств с картами россиян в 2019 году выросло на 280%.

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