Государственный совет Удмуртии во втором чтении одобрил внесение изменений в закон «О Государственном контрольном комитете», в том числе о снижении предельного возраста пребывания в должности председателя ГКК. Об этом сообщает «Коммерсант.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, в закон „О Государственном контрольном комитете“ было предложено внести изменения об пересмотре порядка внесения кандидатур на должности заместителей председателя и аудиторов ГКК и порядка формирования и деятельности коллегии комитета, расширении его полномочий, снижении требований в части опыта профессиональной деятельности для назначения на должности председателя и заместителей председателя ГКК и сокращении предельного возраста пребывания в должности председателя комитета с 65 до 60 лет

Некоторое время назад депутаты Госсовета Удмуртии одобрили внесение изменений в первом чтении, а сегодня сделали это во втором. 46 из них проголосовали „за“, четверо „против“, двое воздержались от голосования.

Ранее действующий председатель Государственного контрольного комитета Удмуртии 62-летний Борис Сарнаев выразил уверенность, что предложенные поправки преследуют цель его увольнения по причине принципиальности его позиции при осуществлении внешнего финансового контроля.

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