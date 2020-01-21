Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина. О том, что главу Минпросвещения России сменят, во вторник, 21 января, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК источник, близкий к Белому дому, а также два источника, близких к министерствам просвещения и науки и высшего образования.

По данным собеседников издания, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. «Вероятность такая есть», — отметил один из источников РБК.

В пресс-службе Васильевой комментировать информацию об ее уходе из кабмина отказались. При этом там подчеркнули, что «министры назначаются президентом России.

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