С таким заявлением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, подчеркнув, что связывает эту тенденцию с «отступлением эпидемии коронавирусной инфекции». При этом, он добавил, что в России ежедневно выпускают 12 миллионов медицинских масок. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что РФ собирается поставлять маски и респираторы Бразилии, пишет РЕН ТВ.

Напомним, в конце июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране нет дефицита масок, а проблемы с недостатком СИЗ были только в начале эпидемии. Тогда же Денис Мантуров сообщил, что продажи медицинских масок в июне снизились почти в четыре раза — с 3 млн до 700 тыс. штук в день.

Ранее НСН писала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает соблюдение масочного режима важным элементом профилактики новой коронавирусной инфекции даже в условиях снижения числа заразившихся COVID-19 и снятия режима самоизоляции. Также, по мнению министра, для усиления эффекта требуется соблюдать меры гигиены: регулярно мять и дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.