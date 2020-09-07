Депутаты Госдумы готовят законопроект, который позволит увеличить штрафы за разглашение служебной и профессиональной тайны. Об этом ТАСС сообщил один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

«Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат», — сообщил Вяткин.

Отмечается, что сейчас штрафы за такие нарушения составляют 500-1000 рублей для граждан и 4-5 тыс. рублей для должностных лиц.