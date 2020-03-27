Ожидается, что GAC GM8 будет доступен в РФ в двух модификациях. Впрочем, пока не совсем понятно, чем версии будут отличаться друг от друга, так как для оснащения обеих используют турбированный мотор на 2,0 литра мощностью 190 л.с. (такой же, как у флагманского внедорожника GS8), 8-диапазонный «автомат» и систему переднего привода.

По некоторым данным, старт продаж нового «поднебесного» минивэна состоится вскоре после получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль, то есть в апреле-мае 2020-го. Прайс на «китайца» пока не опубликован.

«По предварительной информации минивэн в базовой версии будет стоить не меньше 2 млн. рублей, а топовые модификации, что вполне очевидно, окажутся еще дороже», — сообщает издание «Новые автомобили».