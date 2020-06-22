Более 17,2 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 311 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В Российской Федерации проведено более 17,2 млн тестов на коронавирус», — сообщается на сайте ведомства.

За последние сутки было сделано 291 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 311 тыс. 421 человек.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 7 тыс. 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах, суточный прирост новых случаев по стране замедлился до 1,34%. В Москве впервые с апреля зафиксировано менее тысячи случаев COVID-19.