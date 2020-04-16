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В России сделано более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, за последние сутки число тестов превысило 95 тысяч.

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,61 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса… За последние сутки проведены 95,4 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в Telegram-канале информационного центра по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся 126 тысяч 950 человек.

Ранее сообщалось, что в России тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 проводится в 376 государственных и частных лабораториях, в том числе на базе центров Роспотребнадзора.

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