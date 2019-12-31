Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.

Также повышаются минимальные цены для потребителей и на другие крепкие напитки. Так, минимальная стоимость пол-литровой бутылки коньяка вырастет с 388 руб. до 433 руб., а приобрести бренди теперь можно будет не менее чем за 315 руб. (предыдущая минимальная цена составляла 307 руб. за 0,5 л).

Повышаются закупочные цены на алкоголь у производителей и дистрибьюторов. Минимальная стоимость водки у производителей вырастет на 6,6%, до 193 руб., коньяка — на 4%, до 342 руб., бренди — на 4,2%, до 249 руб. Приобрести водку у дистрибьюторов можно будет по минимальной стоимости 199 руб. за 0,5 л (рост на 7%), коньяк — за 359 руб. (рост на 6,2%), бренди — за 261 руб. (рост на 4,4%).

Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, повышена на 32,5%, до 57 руб. за литр безводного спирта.

Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.

В России также действует минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 руб. за 0,75 л. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

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