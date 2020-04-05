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Объем розничных продаж имбиря и чеснока на фоне распространения коронавирусной инфекции в России в конце марта-начале апреля резко вырос — в 2,5 раза, заметный рост спроса обусловлен природными лечебными свойствами этих растений, к которым привычно обращаются россияне, сообщили РИА Новости эксперты.

Объем продаж имбиря за период с 23 марта по 2 апреля вырос на 136%, а средний чек составил 81 рублей за покупку, на 71% выше аналогичного периода прошлого года. Продажи чеснока увеличились на 166%, средний чек — на 59%, до 49 рублей, сообщили РИА Новости в IT-компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных, который ежедневно обрабатывает по 40 миллионов кассовых чеков с более чем 900 тысяч онлайн-касс по всей стране).

Спрос на лимоны был меньше — объем продаж вырос на 54%, но размер среднего чека — больше, 115 рублей за покупку (рост на 49%). Продажи лука выросли на 6%, а средний чек составил 42 рубля за покупку, оставшись на уровне прошлого года.

«Я считаю, что это временное подорожание, на фоне предположений, что они помогают в борьбе с коронавирусом. Думаю, власти будут разбираться с этой ситуацией, возможно, ФАС подключится, другие регуляторы», — прокомментировал директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.

По его данным, чеснок, поставляемый из КНР, подорожал из-за курса валют и в опте стоит сейчас порядка 500 рублей за килограмм, но особенно заметно подорожали имбирь и лимоны: в частности, если в начале марта лимоны оптом стоили 75 рублей за килограмм, то теперь — порядка 400 рублей; имбирь стоил 250 рублей, а сейчас — от 1500 до 2500 рублей.

Настой имбирного корня принимают в качестве профилактического и лечебного средства, чеснок поддерживает работу иммунной системы, лимон содержит большое количество витамина С. Пользовался спросом и мед: объем продаж за 10 дней вырос на 19%, размер среднего чека — на 9%, до 230 рублей за покупку.

«На весну и сезонные заболевания наложились карантин и коронавирус: лекарства от него непосредственно нет, но вирусная инфекция затрагивает дыхательные пути, поэтому многие пытаются по аналогии с гриппом или простудой приобрести мед как лекарство», — считают в Российском национальном союзе пчеловодов (РНСП).

Отвечая на вопрос о том, как может отразиться ситуация с длительным выходным периодом на работе пчеловодов, в РНСП сообщили, что на данный момент нет никакой угрозы объему выпуска продукции, но есть опасения по поводу ее реализации в будущем, если карантин продлится.

Не будет в России и дефицита чеснока, несмотря на то, что пока на общую долю отечественного производства в ресурсах приходится около 8-10%, остальное (92%) — импортируется из Китая. "На сегодня в промышленных масштабах чеснок начали выращивать несколько холдингов, но это еще небольшая доля, также чеснок активно выращивают фермеры. Общая доля отечественного производства в ресурсах около 8-10%. Но я думаю, что со временем будет расти российское производство, потому что технологии все равно так или иначе развиваются", — сказал Глушков.

Он пояснил, что сегодня не только Россия — весь мир потребляет китайский чеснок. "Это связано с тем, что обрезка стрелок, необходимая для формирования головки чеснока, производится вручную, а в Китае производство чеснока — одна из составных частей программы занятости населения, которая была запущена в деревнях около 10 лет назад", — сказал он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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