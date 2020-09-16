Ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты следует внепланово повысить из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пресс-службе Министерства финансов России заявили РБК.

Действующая ставка акциза на сигареты, как сообщал «Рамблер», составляет 1996 рублей за тысячу штук, ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — 50 рублей за штуку. Текущая версия Налогового кодекса (НК) России предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 4% до 2045 рублей и до 52 рублей соответственно

Некоторое время назад Министерство финансов подготовило законопроект, который предусматривает увеличение ставки акциза на 20% в 2021-м до 2359 рублей и 60 рублей соответственно.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — объяснили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, в пресс-службе правительства России сообщили, что комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ, вскоре он будет рассмотрен на заседании правительства.