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Опыт дистанционного обучения будет использоваться в российских школах, но не заменит традиционную систему образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Когда ситуация нормализуется, когда школы откроют свои двери, мы начнем учебный год», — сказал глава Минпросвещения, решив тем самым судьбу традиционного обучения в школах. По его словам, замены очного обучения дистанционным не предполагается, однако качество образования планируется повысить за счет полученного в период пандемии опыта.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, но провести их очно. Первый экзамен назначен на 8 июня.

По последним данным, в России зафиксировано в общей сложности 62 773 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 23 апреля, темпы заражения снижаются второй день подряд, о чем свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы.

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