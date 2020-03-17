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Празднование Дня космонавтики планируется перенести с 12 апреля на 4 октября в связи с коронавирусом. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает ТАСС.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По последним данным, в мире заразились более 169 тысяч человек. В России к 16 марта были зарегистрированы 93 пациента с коронавирусом.

«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей», — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Он пояснил, что праздничные мероприятия предложено провести 4 октября, в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» РИА Новости подтвердили перенес торжественных мероприятий, традиционно проходящих в Государственном кремлевском дворце в преддверии Дня космонавтики.

«Новая дата еще не определена», — уточнил представитель компании.

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