Все новости на карте

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 марта.

Для этого будут использоваться данные сотовых операторов о геолокации. Также планируется рассылать людям смс-уведомления о контакте с заболевшим, чтобы они могли самоизолироваться.

Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Минкомсвязи должно разработать систему до 27 марта.

Ранее в понедельник Михаил Мишустин проинформировал, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. В то же время премьер отметил, что введенные в связи с коронавирусом ограничительные меры позволили России выиграть важный фактор — время. Оно позволит медикам лучше подготовиться на случай роста числа зараженных, подчеркнул он.

Видео дня. Сожитель после ссоры выставил счет за свои услуги