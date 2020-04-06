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Семья из Новокузнецка решила назвать своего новорожденного сына в честь коронавирусной инфекции COVID-19. Известно, что ребенок получил имя Ковид.

По данным портала Ura.ru, семейная пара изъявила желание дать сыну такое имя, так как оно раньше не существовало.

По мнению родителей, имя Ковид — звучное и оригинальное. Кроме того, оно несет в себе сильную энергетику, уверена семья.

«Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — сказал журналистам отец мальчика.

Новорожденный уже проявляет свою силу и характер. Это особенно заметно, когда он просыпается и начинает кричать, подчеркнула пара.

Родители Ковида выразили уверенность, что имя принесет ребенку удачу в жизни.

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