Правительство России разрешило культиврование конопли и снотворного мака в промышленных, медицинских и ветеринарных целях. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в понедельник, 10 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, разрешается выращивать коноплю и снотворный мак для производства наркотических и психотропных препаратов в медицинских целях, ветеринарии, в промышленных целях, не связанных с производством запрещенных веществ. Отмечается, что разрешаются сорта мака с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ.

Для иных промышленных целей допускается выращивание снотворного мака в сухой массе частей одного растения массовой доли кофеина, морфина, орипавина и тебаина в размере, не превышающем 0,6%.

Ранее, в ноябре 2019-го, года стало известно о начале исследований по медицинскому использованию марихуаны и поиске тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывали бы побочных эффектов.