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Правительство разрешило использовать для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В частности, Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных. Следить за безопасностью и эффективностью препарата должен Росздравнадзор.

Отмечается, что 68 600 упаковок гидроксихлорохина России безвозмездно передал Китай.

Ранее стало известно, что в США начались клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В национальных институтах здравоохранения сообщали, что в лабораторных условиях лекарство продемонстрировало "многообещающие результаты".

По последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом, более 2300 пациентов вылечились, 232 человека умерли.

Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, не выходить из дома без серьезной необходимости, держать дистанцию в общественных местах и носить маски.

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