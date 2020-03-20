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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ФМБА.

«Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России разработал усовершенствованную тест-систему для ПЦР-диагностики коронавируса с укороченной пробоподготовкой», — говорится в сообщении.

Тест позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность тестов, уточнили в пресс-службе.

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