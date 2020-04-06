В России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2 , который дает результат в течение 40 минут. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли в понедельник, 6 апреля. Разработчик, группа компаний «Медико-биологический союз», уже зарегистрировал тест в Росздравнадзоре.

«Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку», — сказано в сообщении ведомства (есть у «Известий»).

РНК вируса выявляется с помощью петлевой изотермальной амплификации в качестве технологической платформы.

Использование данной разработки позволит в несколько раз повысить производительность лабораторий, а также увеличить вероятность выявление инфекции благодаря высокой чувствительности.

Созданный экспресс-тест — пример мобилизации научных и производственных ресурсов под задачи государственной важности, заявил первый замминистра ведомства Сергей Цыб.

«Реализация лучших стандартов лабораторной диагностики, синергия ведомств и коллективов помогает в условиях пандемии воплощать в жизнь проекты и обеспечивает беспрецедентную по скорости эволюцию технических характеристик разработок диагностикумов коронавируса — от простых до самых передовых», — подчеркнул он.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6 343. Случаи зафиксированы в 80 регионах. Скончались два человека.

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