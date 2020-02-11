Российский концерн «РТИ» создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытой проверки людей. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию», — сказал заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО «РТИ» Кирилл Макаров.

Комплекс достоверно обнаруживает и различает оружие, наркотики и взрывчатку. Благодаря использованию двухчастотного излучения оборудование сможет определять опасные объекты с помощью искусственного интеллекта.

В «РТИ» подчеркнули, что процесс досмотра с используемыми технологиями является не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем досмотра, использующих рентгеновское излучение.

Отмечается, что впервые этот комплекс будет представлен на форуме «Технологии безопасности», который проходит в Москве с 11 по 13 февраля.

В 2019 году Макаров в интервью «РИА Новости» рассказывал, что у новой разработки больше дальность действия, чем у рентгеновских систем. Кроме того, она «практически не влияет на человека».