Обследование госпитализированных с подозрением на коронавирус из Китая пассажиров аэропорта Пулково займет несколько дней. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Смертельный коронавирус передается от человека к человеку. Основные симптомы инфицирования — высокая температура, кашель с мокротой, утомление.

По последним данным, в Китае умерли 17 заболевших. Предположительно, заражены могут быть до 1,7 тысячи человек.

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