Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена семерых разведчиков, которые внесли вклад в дело безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это герой России Юрий Анатольевич Шевченко, герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», — рассказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он также отметил, что среди разведчиков-нелегалов — герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его жена Тамара Ивановна Нетыкса.

По данным издания, это первый случай, когда были рассекречены сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов. СВР также пообещала позднее опубликовать их биографии.

«Рамблер» писал, что ранее французская газета Le Monde сообщила об обнаружении во Франции базы русских разведчиков, которую использовали для проведения операций по всей Европе.

Видео дня. Глава Чувашии оправдался за видео с «дрессировкой» офицера