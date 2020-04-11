Первые в России испытания дронов для борьбы с последствиям эпидемии коронавируса пройдут в субботу, 11 апреля, на аэродроме Орловка в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Специалисты протестируют возможность использования беспилотников для доставки медицинских грузов, дезинфекции улиц и объектов, информирования населения, а также мониторинга потенциально опасных зон, отмечает ТАСС.

«Реализация проекта позволит в автоматическом режиме выделять для беспилотников воздушное пространство, соблюдать безопасные интервалы между полетами и предупреждать конфликты в воздухе», — говорится в сообщении. Запланировано создание зон совместного обслуживания как беспилотной, так и пилотируемой авиации.

Испытания организовали АО «Концерн «Международные аэронавигационные системы» (МАНС) в рамках развития рынка Аэронет Национальной технологической инициативы (НТИ), проектным офисом которой является РВК.

«В результате будут сформированы условия для безопасных и эффективных полетов беспилотных и пилотируемых судов в едином воздушном пространстве», — сказал исполнительный директор концерна МАНС Михаила Каневского.

Ранее в субботу соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сергей Жуков предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать дроны в борьбе с распространением коронавируса.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

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