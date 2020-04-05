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В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной епархии.

Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе моблебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.

По последним данным, в России выявили 5389 случаев заражения коронавирусом. 45 пациентов скончались, 355 выздоровели. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 658 человек.

В Волгоградской области подтверждены восемь случаев коронавируса, в том числе три у детей. Один заболевший выздоровел, с подозрением на инфекцию в больнице находятся 92 пациента. С 1 апреля по 1 мая в регионе действует режим самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила о пандемии коронавируса. Общее число инфицированных уже превысило 1,2 миллиона человек.

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