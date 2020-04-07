В России проведено более 795 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор во вторник, 7 апреля.

Под медицинским наблюдением остаются 185 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

По данным Worldometers на 7 апреля, в мире более 1,347 млн заразившихся коронавирусом. Более 74 тыс. человек умерли, более 286 тыс. — выздоровели. США занимают первое место по числу инфицированных — более 367 тыс. человек.

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